دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء سفيرها لدى الأردن، حيدر العذاري، بعد ضجة حول صور جمعته وأسرته مع الفنان اللبناني راغب غلامة.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان قصير عبر تويتر، أن الوزارة "تستقدم" السفير حيدر العذاري إلى بغداد.

في وقت سابق، قال المتحدث إن وزارة الخارجية "ستتخذ الإجراءات المناسبة بشأن الصور الخاصة بسفير جُمهُوريَّة العراق لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة".

كان الفنان اللبناني راغب علامة نشر صور لقائه الخاص مع السفير العراقي وزوجته ميسم الربيعي، شاكرًا استضافتهما له، قائلا: "أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح". في حين أثارت الصور جدلا واسعًا على الشبكات الاجتماعية.