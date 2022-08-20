دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مناطق يقطنها شيعة في المملكة العربية السعودية وذلك بالتزامن مع زيارة عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة العراقي.

وكان المغرد العراقي، أحمد الذواق قد نشر تغريدة على صفحته المعرفة بتويتر قال فيها: "الحكيم في السعودية.. اني عندي ملاحظة على لقاء الحكيم بابن سلمان، بس فرحت بالزيارة لما عرفت ان الحكيم اشترط لتلبية الدعوة زيارة الشيعة في القطيف والاحساء والاطلاع على اوضاع اهلها والتدخل لدى السلطات لتخفيف الحصار عليهم. للعلم الحكيم اول عمامة شيعية تزور شيعة القطيف والاحساء".

ورد الكاتب السعودي، جهاد العبيد على تغريدة الذواق مستشهدا بصور من منطقة الأحساء قائلا: "الحكيم احتمال لو راح الأحساء ما يرجع العراق من قوة الصدمة الحضارية.. أما موضوع ’اشترط‘ بلّها واشرب ماها، محاولة تضخيم شأنكم دليل شعورك بالنقص، رئيس أمريكا حضر بشروطنا يا القوة العظمى على غفلة.. شاهد الفرق بين الأحساء (المحاصرة كما تدعي) والعراق المنفتح المزدهر كما تتوهم!".

وتداول نشطاء أيضا مقطع فيديو م الأحساء، أعاد نشره المغرد سفيان السامرائي الذي قال بتعليق: "الى عمار الحكيم وزمرة الإطار القأاني التابع للحرس الثوري بعد فشل مسرحياتكم مع التيار بقيادة المخابرات الإيرانية.. هذا هو حال شيعة القطيف والأحساء متوسط الفرد منهم يعيش في قصر نتحداكم ومن ورائكم من براثن الكيان الصفوي ان تجعلوا شيعتكم يعيشون بمستوى ١٪ مثلهم".