العراق.. انتشال جثث 4 أشخاص من تحت ركام قطارة الإمام علي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، استخراج 4 حالات وفاة و6 مصابين من تحت ركام انهار على مسجد يرتاده زوار قطارة الإمام علي في مدينة كربلاء وسط البلاد، حسب بيان للوزارة.

في وقت سابق، قالت مديرية الدفاع المدني إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".

وأشارت المديرية إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر اتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".

ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة على مهل، خشية من حدوث انهيارات جديدة. وتواصل فرق إنقاذ الدفاع المدني عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي.