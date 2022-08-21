السعودية.. تداول فيديو تحليق جسم ساطع بالسماء وفلكي يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمرور جسم بضوء ساطع بالسماء تمت مشاهدته من عدة مناطق بالمملكة.

الفلكي السعودي، ملهم هندي أعاد نشر صور ومقاطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "أكثر مقطع وضوحا وهو متداول على نيزك حائل.. تم تصويره من القصيم جهة الغرب".

وفي تغريدة منفصلة نشر هندي صورا بتعليق قال فيه: "تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية تمن مشاهدته من حائل والقصيم وقد تصلنا شهادات من مناطق أخرى.. اضاء النيزك الارجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر ادخنه في مساره في السماء".

وأضاف: "تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح انه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي.. نيزك حائل".

وعلق الإعلامي السعودي، أنور بن محمد المحيسن على تغريدة هندي ناشرا فيديو بتعليق قال فيه: "هل هذا نيزك بصفتك فلكي؟"، ليرد هندي قائلا: "نعم .. نيزك ويسمى في المجال العلمي ( الكرة النارية ) بسبب حجمه الذي يجعل مدة احتراقه واضاءته مختلفة عن الشهب".