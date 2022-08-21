دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محادثات لشخص قام بتهديد فتاة والإساءة للذات الإلهية عبر مواقع التواصل.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات يظهر صورا مموهة للمحادثات التي جرت.

وذكرت الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة للشخص المقصود بعد إلقاء القبض عليه، وذلك بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.