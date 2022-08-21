بعد 6 سنوات من سحبه.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات عودة سفيرها سيف محمد الزعابي إلى إيران، لاستئناف مهام منصبه خلال الأيام المقبلة، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وأفاد بيان الخارجية الإماراتية أنه القرار يأتي "تماشيًا مع جهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكجزء من قرار سابق بزيادة التمثيل الدبلوماسي إلى رتبة سفير".

في 26 يوليو/ تموز، جرت مكالمة هاتفية بين الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تم خلالها الاتفاق على أن يستأنف السفير الإماراتي لدى طهران مهامه خلال الأيام المقبلة، حسب البيان.

خفضت دولة الإمارات مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال، في يناير/ كانون الثاني 2022، تزامنًا مع توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، بعد أن أعدمت الرياض 47 شخصًا، بينهم رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.