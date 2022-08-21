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نشر الأحد ، 21 اغسطس / آب 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، في مطار العلمين شمالي غرب مصر، وسط تقارير عن قمة مرتقبة تضم قادة عرب.

وقال بيان رئاسي مصري إن "لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية".

وأكد السيسي والشيخ محمد بن زايد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك. كما بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين.

يأتي هذا في وقت قالت وسائل إعلام مصرية، بينها قناة "اكسترا نيوز"، إن العلمين ستشهد عقد قمة خماسية بين تجمع قادة مصر والإمارات ووالأردن والبحرين والعراق.

تشتهر مدينة العلمين المطلة على ساحل البحر المتوسط بأنها إحدى نقاط الجذب السياحي والاستثماري في مصر حاليًا. ولدى دولة الإمارات استثمارات فيها.

وبات يطلق على العلمين "العاصمة الصيفية" للحكومة في مصر، حيث تضم قصور ومبان حكومية. وشهدت اجتماعات للحكومة مؤخرًا.