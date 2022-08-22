السعودية.. مباشرة التحقيق مع 11 متهمًا بانتحال صفة موظفي بنوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية مباشرة التحقيق مع 11 متهمًا بالاحتيال على المواطنين والمقيمين، وذلك عبر انتحالهم صفة موظفي بنوك ومصارف في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، الاثنين، قوله إن وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع الـ11 متهمًا.

حسب التحقيقات، انتحل المتهمون "صفة غير صحيحة بالانتساب زعمًا لصفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ومن ثم الدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية".

كما كشفت التحقيقات وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة "أبشر".

وشدد المصدر المسؤول في النيابة ضرورة اتخاذ الحيطة تجاة الوقائع المرتبطة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال.