شاهد.. تظاهرات ضخمة في السودان احتجاجًا على حكم الجيش

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ، الأحد، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي ضربت ست ولايات في البلاد، وهي نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

قال المتحدث باسم المجلس القومي السوداني للدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم، في مقابلة مع قناة "الحدث" المملوكة للسعودية، السبت، إن 79 شخصًا على الأقل قُتلوا هذا العام جراء كوارث السيول، وأصيب 31 آخرون.

قال مسؤول بلجنة المنطقة الوسطى الأمير عوض خلال مؤتمر صحفي متلفز السبت، إن مئات الأشخاص تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات التي تسببت في انهيار كلي أو جزئي لعشرات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أن ما مجموعه 89 قرية قد تضررت بشدة من الكوارث.

تم إرسال الجيش لإنشاء جسور لإيصال المواد الغذائية والمساعدات للمتضررين من الفيضانات، وفقًا لبيان شاركه مجلس السيادة الانتقالي في السودان يوم الأحد.

قالت دولة الإمارات وقطر إنهما سترسلان مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، بحسب وكالات الأنباء الحكومية الرسمية.

منذ بداية موسم الأمطار في مايو/ أيار، تضرر ما يقرب من 146000 شخص في جميع أنحاء الولايات الأربع عشرة في البلاد من الأمطار الغزيرة والفيضانات، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تم نشره الأحد.

ويضيف التقرير أنه في عام 2022، قد يتأثر أكثر من 460,000 شخص بالفيضانات.