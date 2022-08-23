دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه "باني مصر الحديثة"، كما اعتبر أن الفرق بين الرئيس السوري بشار الأسد وجماعة الإخوان المسلمين "فرق بين السماء والأرض"، على حد تعبيره.

وقال خلفان، عبر حسابه على تويتر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي "باني مصر الحديثة. أبدع في فترة زمنية وجيزة، هو وفريق عمله". وأضاف: "أرادت أثيوبيا أن تحبس الماء عن مصر، ففاض عطاء ربك خلف السد العالي. حرّك الله سحبه لتمطر على أم الدنيا"، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أن وصف "باني مصر الحديثة" هو الوصف الذي كان يُطلق على محمد علي باشا حاكم مصر في عهد الدولة العثمانية، والذي استطاع تحقيق نهضة تعليمية واقتصادية وعسكرية.

وفي سلسلة تغريدات أخرى، قال خلفان إنه "في بداية ما أطلق عليه الإخوان الربيع العربي قلت إن الوقوف بصف بشار الأسد ضد عصابة الإخوان هو الموقف السليم.. لا أحد سمع كلامي إلا لما وقع الفأس في الرأس للأمة العربية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "قلت إن بشار أما أن يسقطه الاخوان أو أن يسقطهم، وأن يسقطهم أفضل مما يسقطوه لأن الفرق بين الإخوان وبشار فرق بين الأرض والسماء".

وتابع بالقول: "لكن الشيء العجيب أن إيران تدعم بشار وتدعم الإخوان. وإيران صديقة بشار وصديقة الإخوان... فعلا السياسة فن الكذب".

وأوضح خلفان أنه "دائما مع إيران صديقة لا إيران عدوة"، وقال إن "العلاقات مع إيران يجب ألا تكون على غير الصداقة، التدخل في شؤون الدول هو سر الخلافات مع إيران وغيرها في المنطقة. إذا التزم الجميع بعدم التدخل حلت البركة".