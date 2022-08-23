دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة أجرت "عددًا من المناقشات" مع المسؤولين السعوديين، حول الحكم على الناشطة السعودية سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 عامًا ومنعها من السفر لمدة 34 عامًا أخرى.

وردا على سؤال عن تصريحه الأسبوع الماضي بأن الخارجية الأمريكية تدرس قضية سلمى الشهاب وعما إذا توصلت إلى نتيجة أو تقييم، قال برايس، في مؤتمر صحفي، إن "التقارير عن الحكم بالسجن لمدة 34 عامًا على سلمى الشهاب مقلقة للغاية للولايات المتحدة".

وأضاف: "لقد أعربنا عن بالغ قلقنا للسلطات السعودية. وأوضحنا لهم أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي يستحقه جميع الناس ولا ينبغي أبدًا تجريم ممارسة تلك الحقوق العالمية. بالطبع لا ينبغي أبدًا تجريم الدفاع عن حقوق المرأة أو المعاقبة عليها. وأشرنا إلى الطول الاستثنائي لهذا الحكم بالسجن، وحظر السفر الاستثنائي الذي سيتم فرضه بعد أن تنتهي عقوبة السجن".

وتابع: "كما قلت الأسبوع الماضي، نحن نتابع هذه القضية عن كثب. لقد أجرينا عددًا من المحادثات مع نظرائنا السعوديين في الأيام الأخيرة. سنواصل إجراء تلك المناقشات والمحادثات وإثارة مخاوفنا بشكل خاص مع الحكومة السعودية".