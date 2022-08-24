قتلى وجرحى في غارات جوية على مجموعات مرتبطة بإيران في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت مجموعة "دير الزور 24" الناشطة البارزة، الأربعاء، إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في غارات جوية على جماعات مدعومة من إيران في سوريا، الثلاثاء.

وزعمت "دير الزور 24" أن جميع القتلى والجرحى هم "أجانب" وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب حرب المعارضة، إن ستة مقاتلين سوريين وأجانب على الأقل قتلوا.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان و"دير الزور 24" إن الضربات الجوية استهدفت مخيم عياش الذي تديره مجموعة "فاطميون" المكونة من مقاتلين شيعة من أفغانستان.

لا يمكن لـ CNN التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

نقلت الميليشيات المدعومة من إيران الأسبوع الماضي أسلحة وذخائر إلى مستودعات جديدة على بعد كيلومتر واحد في منطقة عياش خوفا من استهدافها، بحسب "دير الزور 24".

وبحسب موقع "دير الزور 24"، تم نقل أسلحة متوسطة وصواريخ مختلفة ومنصات إطلاق وذخائر خلال ساعات الليل.

يوم الثلاثاء، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشن غارات جوية ضد الجماعات المدعومة من إيران في سوريا، بعد أكثر من أسبوع بقليل من سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا تضم ​​قوات أمريكية.

وأدانت إيران الضربات الجوية، ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية أي ارتباط بالجماعات المستهدفة.