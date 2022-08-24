أكاديمي إماراتي يعلق على عودة سفير بلاده إلى إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الثلاثاء، على عودة سفير بلاده إلى إيران، حيث أكد أن عودة السفير "هدفها تخفيف التوتر في المنطقة، وأن الإمارات الرابح سياسيا وتجاريا".

وقال الأكاديمي الإماراتي، عبر حسابه على تويتر، إن عودة السفير الإماراتي: "1- تتويج لحوار إماراتي إيراني مستمر من 2019، و2- نتيجة 7 مكالمات هاتفية بين وزير خارجية البلدين، و3- طرح الموضوع خلال زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي لطهران".

وأضاف أن عودة سفير بلاده إلى طهران "4- هدفها تخفيف التوتر في المنطقة، و5- لا علاقة لها بالاتفاق النووي، و6- الإمارات الرابح سياسيا وتجاريا".

وكانت دولة الإمارات أعلنت، يوم الأحد، عودة سفيرها سيف محمد الزعابي إلى إيران، لاستئناف مهام منصبه خلال الأيام المقبلة، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وأفاد بيان الخارجية الإماراتية أنه القرار يأتي "تماشيًا مع جهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكجزء من قرار سابق بزيادة التمثيل الدبلوماسي إلى رتبة سفير".

وفي 26 يوليو/ تموز، جرت مكالمة هاتفية بين الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تم خلالها الاتفاق على أن يستأنف السفير الإماراتي لدى طهران مهامه خلال الأيام المقبلة، حسب البيان.

وخفضت دولة الإمارات مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال، في يناير/ كانون الثاني 2022، تزامنًا مع توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، بعد أن أعدمت الرياض 47 شخصًا، بينهم رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.