مذكرات كوشنر وما قاله عن السعودية ورحلة ترامب الأولى يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبه جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مذكراته "Breaking History" حول السعودية وزيارة ترامب للمملكة.

ونشر كوشنر تغريدة يروج فيها لكتابه الجديد قال فيها: "ما حدث بالفعل داخل البيت الأبيض في عهد ترامب. Breaking History، يصدر الثلاثاء! لا تنس حجز نسختك هنا.."

وأجرى كوشنر مقابلة على قناة فوكس نيوز الأمريكية حول مذكراته التي قال فيها: "كانت المشكلة الأكبر في ذلك الوقت هي أن داعش كان لديه خلافة بحجم ولاية أوهايو في الشرق الأوسط وكانت إيران مليئة بالمال. وكان لديك كل المتطرفين الذين يقومون بتطرف الناس في أمريكا. وذهب ترامب إلى المملكة العربية السعودية في الرحلة وقال بشكل أساسي، "كما تعلم، يا جاريد، أولاً وقبل كل شيء، إذا فشل هذا - فلن يكون هذا جيدًا بالنسبة لك".

وتابع كوشنر وفقا لفوكس: "لكن السعوديين قاموا بعمل رائع في جمع القادة معًا، وتمكنا حقًا من محاربة التطرف، وأدى ذلك إلى الكثير من النجاحات الكبيرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم واتفاقات السلام هناك".

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن المذكرات: "في الأشهر الأولى من إدارة ترامب، أجرى جاريد كوشنر اتصالاً عاجلاً لمحمد بن سلمان، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب ولي العهد السعودي، مع نداء للمساعدة لضمان أن تكون أول رحلة خارجية للرئيس إلى المملكة. النجاح.. كان كوشنر، أحد كبار مستشاري البيت الأبيض، وحيدًا تقريبًا في حث والد زوجته، الرئيس دونالد ترامب، على السفر".

وتواصلت CNN بالعربية مع وزارة الإعلام السعودية وسفارة الرياض بواشنطن للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.