مفتي عُمان يعلق على ما "انتشر وذاع" عن نساء مسلمات برحلات المصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عُمان ما وصفه بـ"تخلي" نساء مسلمات عن زيهن المحتشم خلال رحلات المصيف.

جاء ذلك في بيان نشره الخليجي على صفحته الرسمية بتويتر قائلا: "أين غيرة الرجال وأين حياء النساء؟.. قد ساءني وساء كل مؤمن حريص على إيمانه غيور على حرماته ما انتشر وذاع من أن النساء المسلمات في رحلات المصيف يتخلين عن زيّهن المحتشم ويفصّلن ملابس لأسفارهن هي إلى التبذّل أقرب منها إلى الاحتشام، وذلك بمرأى ومسمع من رجالهنّ".

وأضاف: "أين ذهبت الغيرة هل ماتت بقلوب الرجال وأين ذهب الحياء هل انحسر عن وجوه النساء؟"

ولفت الخليلي قائلا: "وما هذه إلا كارثة تنذر بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة فهل من مذكر؟".