الجيش الأمريكي يعلن شن غارات على جماعات مدعومة من إيران في سوريا

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن الجيش الأمريكي شن غارات جوية، يوم الثلاثاء، استهدفت مجموعات مدعومة من إيران في دير الزور بسوريا.

وقال الكولونيل جو بوتشينو، مدير الاتصالات في القيادة المركزية الأمريكية، في البيان، إن الضربات استهدفت "مرافق البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف: "بتوجيه من الرئيس (جو) بايدن، شنت القوات الأمريكية غارات جوية دقيقة في دير الزور سوريا، وتهدف هذه الضربات الدقيقة إلى الدفاع عن القوات الأمريكية وحمايتها من هجمات مثل تلك التي وقعت في 15 أغسطس/ آب ضد الأفراد الأمريكيين من قبل الجماعات المدعومة من إيران".