السعودية.. فيديو فتاة ترقص بين رجال ورد فعل أحدهم يجدد الجدل

"الحرب" والعرضة" من بينها..الرقص السعودي بين السيوف والخناجر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لامرأة دخلت للمشاركة في عرضة بين الرجال ورد فعل أحد الأشخاص على ذلك الأمر الذي أثار تفاعلا.

وجدد الفيديو المتداول بعيدا عن تاريخ ومكان تصويره الجدل الذي قسم مواقف نشطاء في تعليقاتهم إن كان تصرف الفتاة صحيحا أو تصرف الرجل وفتح ملفات حقوق المرأة والعادات والتقاليد.

ويظهر في الفيديو المتداول، دخول فتاة ترتدي ملابس سوداء اللون على منصة كان يعتليها رجال يعزفون، قبل أن يتقدم أحد الرجال ويشير بيده داعيا إياها للابتعاد.

وسبق وبرز مقطع فيديو مشابه بين مغردين بالمملكة العام الماضي على هامش مهرجان خيرات الباحة العام 2021. وهو مهرجان يقام سنويًا لعرض المنتجات الزراعية والصناعات اليدوية والحرفية لسكان المنطقة الكائنة في جنوب غرب السعودية.

ويذكر ان العرضة هي رقصة شعبية في المملكة تُؤدى في المناسبات والاحتفالات الوطنية، وقد كانت تحضر في الحروب سابقا.