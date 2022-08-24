دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مداخلة عالم المصريات، وسيم السيسي وما قاله عن أصل النبي محمد، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وقال وسيم السيسي في مداخلته على قناة الحدث اليوم: "لوحة من الجداريات لأجدادنا وهم ساجدين بأذقانهم حتى الأرض.. وجاء ذكرها في القرآن الكريم بسورة الإسراء: (أولئك الذين يخرّون للأذقان سجدا) ما قالش للجباه سجدا، فالقرآن الكريم شهد لأجدادنا العظماء هؤلاء.."

وتابع قائلا: "هو (النبي محمد) من عبد مناف وعبد مناف من مصر وأنا كتب مقالة الرسول صل الله عليه وسلم جذوره من مصر.."

وأضاف: "ربنا اختار الكنانة، ومن الكنانة اختار بني عبد مناف، ومن بني عبد مناف اختار قريش، ومن قريش اختار بني هاشم، فأنا خيار من خيار.. وبعدين هاجر بنتنا وحفيدتنا".