محمد بن زايد يصل إلى أثينا.. وقرقاش يُعلق على "الشراكة الاستراتيجية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الخميس، على زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى العاصمة اليونانية أثينا، واصفا الزيارة بأنها تأتي في إطار "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى اليونان "تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين".

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن بلاده "تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية ومد جسور التعاون وتقوية الروابط مع الدول الصديقة، وتعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا"، على حد قوله.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "وصلت اليوم إلى مدينة أثينا العريقة، وسعدت بلقاء الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس وأعضاء من الحكومة اليونانية"، مضيفا: "نسعى إلى تنمية علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الحيوية التي تخدم البلدين وشعبيهما الصديقين"، حسب تعبيره.