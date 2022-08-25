احتجاجات في إيران ضد أزمة المياه وسوء إدارة الموارد

الأطفال حول العالم يتّحدون في مظاهرة من أجل التغير المناخي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجمع مئات المحتجين في مدينة همدان غرب إيران خلال الأيام القليلة الماضية بعد انقطاع إمدادات المياه منذ أكثر من أسبوع وسط الجفاف المستمر.

وتجمع المتظاهرون، مسائي الثلاثاء والأربعاء، أمام مكاتب حكومية في وسط المدينة مطالبين المسؤولين بالاستقالة بسبب ما وصفوه بسوء إدارة موارد المياه بالمحافظة، بحسب وكالة أنباء الطلاب الإيرانية شبه الرسمية.

ويقول سكان المقاطعة إنهم لم يحصلوا على مياه تقريبًا ولمدة ثمانية أيام بعد أن جف السد الذي يزودهم بالمياه، ومنذ ذلك الحين سعت الحكومات المحلية إلى توزيع المياه المعبأة على أحياء مدينة همدان.

ومؤخرا قال حاكم مدينة همدان، علي رضا قاسمي فرزاد، إن ما بين 80 إلى 93٪ من موارد المياه الحالية يستهلكها القطاع الزراعي، مما يشير إلى أنه يتعين على الحكومة مراجعة ري محاصيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.

قال صادق ضياء، رئيس إدارة الجفاف والأزمات في هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية، إنه واعتبارًا من أواخر مارس/ اذار، تشهد 92 ٪ من إيران ظروف الجفاف، مضيفًا أن البلاد شهدت انخفاضًا في هطول الأمطار بنسبة 28 ٪ مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.