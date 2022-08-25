مصدر لـCNN: إصابة جندي أمريكي جراء إطلاق صواريخ على قاعدتين في سوريا

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن عدة صواريخ أطلقت على قاعدتين للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا، مساء يوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود الأمريكيين، في رد على ما يبدو على الضربات الجوية الأمريكية، التي تم شنها، في وقت سابق من الأربعاء، ضد الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة.

وأصابت الصواريخ قاعدتين في شمال شرق سوريا، وقال المسؤول الأمريكي إن أحد أفراد الخدمة الأمريكية عولج من إصابة طفيفة، وتم تقييم ما لا يقل عن اثنين آخرين بإصابات طفيفة.

وقال المسؤول إنه في أعقاب الهجوم الصاروخي، ردت القوات الأمريكية على مصادر النيران، ودمرت 3 سيارات والمعدات المستخدمة في إطلاق الصواريخ.

وتشير التقييمات الأولية إلى مقتل شخصين أو 3 متورطين في تنفيذ الهجمات.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن القوات الأمريكية ردت على هجمات صاروخية على موقعين في سوريا، فدمرت 3 سيارات ومعدات كانت تستخدم لإطلاق بعض الصواريخ.

وقال الجنرال مايكل كوريلا ، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "نحن نراقب الوضع عن كثب، ولدينا مجموعة كاملة من القدرات للتخفيف من التهديدات في جميع أنحاء المنطقة، ولدينا ثقة كاملة في قدرتنا على حماية قواتنا وشركائنا في التحالف من الهجمات."

وبحسب البيان، استخدمت القوات الأمريكية طائرات هليكوبتر هجومية للرد، وأضافت أن القوات الأمريكية استخدمت طائرات هليكوبتر هجومية للرد، وكانت الاستجابة "متناسبة ومتعمدة".

وتابع: "لا تسعى الولايات المتحدة إلى صراع مع إيران، لكننا سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت، في وقت سابق الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي يأتي بعد أقل من 24 ساعة من قصف الولايات المتحدة لـ9 مخابئ تستخدمها الجماعات المدعومة من إيران في سوريا للخدمات اللوجستية وتخزين الذخيرة.

وقالت الولايات المتحدة إن الضربات الجوية كانت ردا على هجمات على القوات الأمريكية منذ أسبوع، عندما تعرضت ثكنة التنف في سوريا لهجوم بطائرة بدون طيار وهجوم صاروخي على قاعدة ثانية.

ونفت إيران أي تورط لها في الهجمات، لكنها تتطابق مع نمط الهجمات الأخرى المماثلة التي نسبتها الولايات المتحدة إلى وكلاء وميليشيات مدعومة من إيران في سوريا.

وقال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة، في إفادة للصحفيين، يوم الأربعاء: "لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا، ولن نتسامح مع هجمات القوات المدعومة من إيران من قبل قواتنا في أي مكان في العالم وفي سوريا، واتخاذ تدابير إضافية حسب الحاجة".