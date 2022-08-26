ماكرون: الماضي الفرنسي الجزائري "معقد ومؤلم" لكن يمكن للبلدين مواجهته

(CNN)-- وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، ماضي فرنسا والجزائر بـ"المعقد والمؤلم"، وذلك خلال زيارة قام بها إلى الجزائر بهدف إصلاح العلاقات بين البلدين.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون: "من المستحيل التخلص من الماضي لكن يمكن للبلدين الآن مواجهته".

وفي إشارة إلى الماضي الاستعماري لفرنسا وحرب الاستقلال في الجزائر التي انتهت عام 1962، قال الرئيس الفرنسي: "لم نختار الماضي وعلينا مسؤولية بناء المستقبل في السنوات المقبلة".

وأعرب ماكرون عن أمله في أن "تفتح الزيارة آفاقا جديدة للشراكات والتعاون" بين البلدين.

كما قدم الرئيس الفرنسي تعازيه إلى تبون بعد الخسائر في الأرواح في حرائق الغابات الأخيرة في الجزء الشرقي من الجزائر.

ومن جانبه، وصف تبون المحادثات مع ماكرون بأنها "بناءة وصادقة"، قائلا إنها تعكس "خصوصية وعمق وتعقيد العلاقات" بين فرنسا والجزائر.