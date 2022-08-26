مذكرات كوشنر.. الاتفاق الإبراهيمي والوصول لساعة الحسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان "breaking History" تطرق فيها إلى تفاصيل في العملية التي قادت لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وقال كوشنر: "كانت الرحلة الأولى بين إسرائيل والإمارات بداية لتقدير جديد ومتبادل بين الإسرائيليين والإماراتيين. بعد فترة وجيزة، أكد بيبي (بنيامين نتنياهو) حضوره حدثًا بالبيت الأبيض كنا قد خططنا له في 15 سبتمبر، والتزم محمد بن زايد بإرسال شقيقه، وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ممثلاً عنه.. مع هذه التفاصيل الرئيسية، ركزنا على إنهاء اتفاقية التطبيع مع البحرين. لقد استعرضت بتكتم اهتمام البحرين بالإسرائيليين والإماراتيين، وكان كلا البلدين حريصين على إدراج الدولة الخليجية الغنية في التوقيع في سبتمبر.. إن إضافة دولة عربية ثانية سيكون بمثابة عامل مضاعف للقوة في تغيير النموذج الإقليمي.."

وأضاف: "وجهت فريقي إلى صياغة إعلان الاتفاق الإبراهيمي، وهو وثيقة شاملة تضم جميع الأطراف الثلاثة والولايات المتحدة.. تصورت إطارًا لا يتعارض مع المواد المحددة والحساسة في اتفاقيات الدول الفردية.. ستسمح مبادئها الأوسع للموقعين الإضافيين بالانضمام لاحقًا، حيث واصلنا تغيير النموذج في جميع أنحاء الشرق الأوسط.."

وتابع: "قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل، اجتمع القادة الأربعة في المكتب البيضاوي ثم توجهوا إلى الغرفة الزرقاء. كان في انتظارهم في الحديقة الجنوبية أكثر من سبعمائة ضيف، بما في ذلك الشخصيات الأجنبية البارزة وأعضاء مجلس الوزراء والمشرعون وقادة الأعمال وخبراء السياسة الخارجية. شغل الوزير بومبيو وآفي وروبرت أوبراين وديفيد فريدمان وبقية فريقي مقاعد في الصف الأول. الأهم بالنسبة لي، كانت إيفانكا هناك، مع والديّ وشقيقتيّ، دارا ونيكي، الذين أتوا لمساعدتي في الاحتفال بهذا الإنجاز.."

واستطرد: "أعلن ترامب من جنوب الرواق: ’نحن هنا بعد ظهر اليوم لتغيير مجرى التاريخ‘. بعد عقود من الانقسام والصراع، نحتفل ببزوغ فجر شرق أوسط جديد. بفضل الشجاعة العظيمة لقادة هذه البلدان الثلاثة، نتخذ خطوة كبيرة نحو مستقبل يعيش فيه الناس من جميع الأديان والخلفيات معًا في سلام ورخاء.. في غضون لحظات قليلة، سيوقع هؤلاء القادة أصحاب الرؤى على أول اتفاقيتي سلام بين إسرائيل و[دولة] عربية منذ أكثر من ربع قرن. في تاريخ إسرائيل بأكمله، لم يكن هناك في السابق سوى اتفاقيتين من هذا القبيل. الآن حققنا اثنين في شهر واحد، وهناك المزيد في المستقبل‘.. بدأ القادة الأربعة بالاطلاع على الوثائق التي أعددناها لهم. لقد زودنا كل قائد بنسخ من وثائق التوقيع الخاصة بهم باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.. في فورة النشاط للتحضير للحدث، لم يقم أحد بتمييز خطوط التوقيع بوضوح حتى يعرف القادة مكان التوقيع على المستندات.. التي لم تكن في لغتهم الأم. بحث القادة عن مساعديهم ولكن دون جدوى.. في الفترة التي سبقت الحدث، كان الجميع يتطلعون إلى الظهور في الصور التاريخية، لذلك صممت الحدث لإبعاد جميع الموظفين عن القادة وبعيدًا عن الكاميرا.. استحق القادة أن يكونوا النقطة المحورية للحدث. كانوا هم الذين خلقوا الظروف - وخاطروا - لصنع السلام. سرعان ما بدأ القادة في مساعدة بعضهم البعض في معرفة مكان التوقيع، والتقط المصورون تفاعلاتهم بسلسلة من الصور التي لا تنسى والتي سلطت الضوء على شخصياتهم المميزة. عندما أنهى ترامب الحفل، وقفنا جميعًا وهللنا.."

وأشار: "في غرفة الطعام الرسمية، حاولت أن أستمتع باللحظة. شاهدت بيبي وهو يتناول وجبة طعام ويتفاعل بشكل جماعي مع وزيري خارجية البحرين والإمارات. بدأ هؤلاء الخصوم السابقون في تكوين صداقة عميقة ودائمة. كنت آمل وأعتقد أن هذا اليوم يمثل بداية تغيير دائم من شأنه أن يحسن حياة الملايين".