السعودية: مقتل مواطن في المغرب بعد تعرضه للاعتداء من حراس فندق يقيم فيه

الشرق الأوسط
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علم السعودية
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سفارة السعودية في المغرب، يوم الخميس، تلقيها من الجهات المختصة المغربية "نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته، بعد عراكٍ دار بينهم، أثناء تواجد المواطن السعودي في مدينة الدار البيضاء المغربية".

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت السفارة، في بيان: "حرصا من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، وعليه تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء".

وأكدت السفارة أن "القضية لاتزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق"، وشددت على أنها "تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية".

وقالت السفارة إنها "تنسق حاليا مع السلطات المغربية لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة".

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