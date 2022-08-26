سوريا: إصابة مدنيين اثنين إثر "عدوان إسرائيلي" استهدف محيط حماة وطرطوس

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020
Credit: STR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، يوم الخميس، "إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق إثر قصف بالصواريخ استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس، وأسقطت معظم صواريخه".

وأضاف: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت حوالي الساعة 19.15 من مساء اليوم لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر جنوب غرب محافظة طرطوس".

وتابع: "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، ووقوع خسائر مادية، واندلاع حرائق في بعض أماكن الاعتداء".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل عن الغارات كما لم ترد على الإعلان السوري.

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