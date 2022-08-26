(CNN)-- قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، لشبكة CNN، إن الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية تبادلتان تفاصيل رئيسية عن هجمات إلكترونية على بنيتهما التحتية، وكانت واحدة من قبل قراصنة مشتبه بهم مؤيدين لروسيا والأخرى من قراصنة إيرانيين محتملين- كجزء من الجهود المكثفة في الأشهر الأخيرة لتعزيز الدفاع السيبراني بين الحليفين.

ويؤكد تبادل المعلومات الاستخبارية، الذي تم تفعيله بموجب اتفاقية ستعلنها وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس بتوقيت الولايات المتحدة، على القيمة التي تضعها الحكومتان بشأن التنصت على البيانات التي تجمعها قطاعاتهما الخاصة للحماية من مجموعة من تهديدات القرصنة من الحكومات ومجرمي الإنترنت على حد سواء.

كما يُظهر أنه على الرغم من الكشف في فبراير/ شباط عن استخدام برامج تجسس إسرائيلية الصنع ضد دبلوماسيين أمريكيين، لا تزال القدس وواشنطن على خطى ثابتة بشأن بعض القضايا المتعلقة بالإنترنت.

ووفقا لتود كونكلين، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي للأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، كانت إحدى حوادث القرصنة، التي لم يتم الإعلان عنها من قبل، تضمنت محاولة قراصنة دون جدوى لإرباك خوادم الكمبيوتر التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية وإيقافها عن العمل في فبراير ومارس/ آذار، في الوقت الذي شنت فيه روسيا حربا على أوكرانيا، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الكرملين.

وقال كونكلين إن هذا النشاط السيبراني الخبيث لم يؤثر على أنشطة وزارة الخزانة، لكنه كان مهمًا بدرجة كافية لدرجة أن المسؤولين الأمريكيين مرروا معلومات مفصلة عنه إلى نظرائهم الإسرائيليين حتى يتمكنوا من التحقق من أنظمتهم بحثًا عن التهديد، ولم يحدد المسؤولون الجاني، لكن كونكلين قال إنه يشتبه في أن متسللين متعاطفين مع روسيا وربما يكونون مسؤولين.

في حادثة منفصلة، تعرضت الحكومة الإسرائيلية في مارس لهجوم أدى بشكل مؤقت إلى تعطيل بعض المواقع الحكومية، وهو اختراق أشارت بعض التقارير الصحفية الإسرائيلية إلى أنه مصدره إيران.

وقال تود كونكلين إن الإسرائيليين تبادلوا المعلومات الفنية حول الهجوم مع وزارة الخزانة الأمريكية، والتي نقلتها إلى شركات مالية أمريكية ليست غريبة عن محاولات إيران لتعطيل أنظمتها.

وبحسب كونكلين، يعتبر كل من حادثتي القرصنة مثالين على الممارسة العملية للاتفاقية الجديدة لتبادل البيانات بشأن التهديدات.

وهناك وسائل أخرى للحكومتين لتبادل بيانات التهديد السيبراني، بما في ذلك بين وكالات الدفاع والأمن الداخلي لكن الاتفاقية الجديدة تعني أن المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة الخزانة الأمريكية سيكون لديهم وسيلة رسمية بدلا من ترتيب مخصص يعتمد على العلاقات الشخصية للمشاركة السريعة بشأن تهديدات القرصنة على القطاعات المالية الخاصة بهم.

وقال تود كونكلين إن الاتفاقية قد تؤدي أيضًا إلى مزيد من التدريبات على الهجمات الإلكترونية التي تشارك فيها الشركات المالية الأمريكية الكبرى ونظيراتها الإسرائيلية.

وأضاف كونكلين، لشبكة CNN: "لدى إسرائيل شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، لذا فهم يتمتعون بإمكانية اكتشاف الكثير من الثغرات الأمنية التي تؤثر على ليس فقط الأنظمة الحكومية، ولكن أيضًا على قطاعها الخاص الأوسع."

ولدى الولايات المتحدة وإسرائيل تاريخ طويل ومعقد من التعاون في الفضاء السيبراني الذي تم في بعض الأحيان تعزيزه واختباره من قبل خصمهما المشترك في إيران.

وبحسب ما ورد كان عملاء أمريكيون وإسرائيليون وراء عملية تمت خلال عامي 2009 و 2010 لاختراق أنظمة الكمبيوتر الحساسة وتدمير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نووية إيرانية.

وتسعى الولايات المتحدة حاليا إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران لوضع قيود على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

ويقول محللون إن عمليات القرصنة الإيرانية تزداد أو تتناقص في بعض الأحيان استجابة للأحداث الجيوسياسية.

ولم تكن هناك تقارير عامة عن حدوث تحول في النشاط السيبراني الإيراني حول المفاوضات النووية الأخيرة، لكن كونكلين قال إن الاتفاقية الجديدة مع إسرائيل "ستوفر لنا فرصة كآلية من النوع الأول في حالة التأهب إذا كان هناك أي نشاط قرصنة إيراني جديد يستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل".