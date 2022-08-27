"لست حنان خاشقجي".. خبيرة تجميل كويتية تثير جدلا وتوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت خبيرة التجميل الكويتية، حنان دشتي، جدلا على تويتر، السبت، بعد مقطع فيديو اشتكت فيه من أن بعض الفنادق والمحال التجارية في السعودية والكويت ترفع الأسعار عندما تميز اسمها كونها مشهورة وقالت: "هل أغير اسمي؟ لست حنان خاشقجي يعني".

أشعل هذا الفيديو غضب العديد من المغردين السعوديين الذين دشنوا وسم "حنان دشتي تسيء للسعودية" على موقع تويتر.

موجة الغضب التي سببتها دشتي، دفعتها للظهور في مقطع فيديو على موقع "سناب شات" وأوضحت أنها لم تكن تقصد الإساءة لعائلة خاشقجي بل إنها "تمدحهم" كونهم أغنياء، حسب قولها.

بالمقابل، دافع بعض المغردين عن دشتي معتبرين أنها لم تسئ للسعودية وأنها تشتكي من الغلاء فقط.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: