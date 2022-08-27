(CNN)-- قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن الراسخ بأمن إسرائيل".

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن سوليفان تبادل خلال اللقاء مع غانتس "وجهات النظر حول سبل تعميق الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك من خلال التعاون والتنسيق الإقليميين".

وتابع البيان: "ناقش الجانبان التزام الولايات المتحدة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، والحاجة إلى مواجهة التهديدات من إيران و وكلاءها".

وذكر البيت الأبيض: "ناقش الاثنان أيضا الحاجة إلى ضمان تدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".