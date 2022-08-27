بسبب مزحة عن المدارس الدينية.. تركيا تسجن نجمة أغاني بوب

أنقرة، تركيا (CNN)-- اعتقلت نجمة البوب ​​التركية غولسن كولا أوغلو بتهم "إهانة الجمهور وتحريضه على الكراهية والعداوة" بعد أن ألقت نكتة عن المدارس الدينية في تركيا، بحسب وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة.

ويبدو أن التهم تتعلق بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من حفل غولسن في أبريل/ نيسان الماضي، عندما مازحت عن أحد الموسيقيين قائلة إنه "تخرج من مدارس الإمام الخطيب (مدارس دينية).. ومن هنا يأتي جانبه المنحرف".

وتنفي غولسن أنها ارتكبت أي جريمة ويستأنف اعتقالها، بحسب محاميها إميك إمري.

وبعد اعتقالها، نشرت غولسن رسالة على حساباتها الرسمية على تويتر وإنستغرام، اعتذرت فيها "لأي شخص أساءت إليه" من النكتة قائلة إن "الأشخاص الخبثاء الذين يهدفون إلى استقطاب بلدنا" شوهوها.

ويذكر أنه تم استهداف غولسن سابقا من قبل جماعات تركية محافظة بسبب ملابسها المسرحية الكاشفة ودعمها لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا LGBTQ.

ويذكر أن مدارس الإمام الخطيب التي تدرس الدراسات الدينية إلى جانب المناهج التركية نمت في العقدين اللذين ظل فيهما حزب العدالة والتنمية المحافظ في السلطة، وتشتهر المدارس بتدريب الشباب ليصبحوا أئمة أو خطباء، وحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرسة، كما فعل العديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية.