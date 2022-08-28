دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، يوم الأحد، التحقيق مع 195 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 76 منهم، وذلك عبر 3321 جولة رقابية، خلال الشهر الحالي، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على تويتر: "من بين المتهمين من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير".

وأضافت: "المتهمين موظفون في وزارات الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان".