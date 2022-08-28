السعودية.. هيئة مكافحة الفساد توقف 76 شخصا بعد جولات رقابية على وزارات مثل العدل والداخلية

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
علم السعودية
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، يوم الأحد، التحقيق مع 195 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 76 منهم، وذلك عبر 3321 جولة رقابية، خلال الشهر الحالي، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.

قد يهمك أيضاً

منها ضد لواء طيار سعودي تقاضى أكثر من مليوني دولار.. الفساد تكشف تفاصيل وتباشر 13 قضية

وقالت الهيئة، عبر حسابها على تويتر: "من بين المتهمين من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير".

وأضافت: "المتهمين موظفون في وزارات الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.