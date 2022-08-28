دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخل علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على خط الجدل الدائر حول تصريحات أدلى بها، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري حول دعاء "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين" واعتبار قول ذلك "من الخطأ".

وكتب علاء تغريدة، الأحد على صفحته بتويتر، قال فيها: "قول خاطئ ومحرض للتفرقة! أين الخطأ في هذا الدعاء! بالعكس دعاء جميل من خلاله يعم التسامح والرحمة بين المسلمين وهذا لا يمنع اننا ندعو ايضاً لكل مريض بالشفاء وأن يرفع الله عن الجميع المرض و البلاء بصرف النظر عن الديانة هذا ما تعلمناه مع كامل احترامي".

وكان مفتي مصر قد قال وفقا لما نقلته بوابة الأهرام إنه سمع إمام المسجد في أحد المساجد يدعو قائلا "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين"، موضحا أن هذا القول خاطئ ويدعو للتفرقة وعدم التسامح.

وأردف خلال اللقاء الفكري الذي تنظمه الهيئة القبطية الانجيلية بالعين السخنة، أن الإمام السابق ذكره معروف عنه الوطنية وتكلمت معه أن كل مريض مصري ولا توجد مشكلة من الدعاء للجميع ونكسب ثواب الجميع، وفقا للأهرام مؤكدا في حديثه للإمام أن مثل هذا النوع من الدعاء وأن نخص المسلمين فقط بدعائنا يفرق ولا يجمع ورجل الدين يبني ولا يهدم ويجمع ولا يفرق.

وتابع وزير الأوقاف: "دعيت كل الأئمة لعمل دورات توعية لتخرج الخطبة بوعي وفهم وطني صحيح للدين"، وفقا للأهرام.