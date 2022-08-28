بعد كشف كوشنر لقاء معه.. ماذا نعلم عن السعودي فهد بن عبدالله تونسي؟

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نشر الأحد ، 28 اغسطس / آب 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في كتاب مذكراته "Breaking History" عن لقاء جمعه مه السعودي فهد بن عبدالله تونسي الذي رأس وفدا سعوديا في نيويورك.

تونسي وبقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (556) وتاريخ 16 /10 /1443 هجري عيّن رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وفقا لما نشرته جريدة أم القرى في الـ27 من مايو/ أيار 2022.

أما سيرته الذاتية، فنشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية العام 2018 تقريرا مفصلا ذكرت فيه ما يلي:

- شغل معالي الدكتور فهد بن عبد الله تونسي منصب مستشار بالديوان الملكي، كما تولى معاليه مسؤولية الإشراف على مبادرات التنفيذ والإنجاز الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.

- شغل منصب الأمين العام لمكتب الإدارة الإستراتيجية لرؤية 2030 .

- شغل معاليه منصب الأمين العام لمجلس إدارة المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وهي: مشروع القدية ومشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر.

- عمل معاليه بديوان سمو ولي العهد كمستشار الحوكمة المكلف بإدارة شؤون المجالس واللجان (من عام 2013 حتى 2015م). دوره كان في تقديم الدعم الفني والإداري والنظامي لخدمة سمو ولي العهد، والتحقق من تطبيق أعلى معايير الحوكمة في المجالس واللجان التي يرأسها سمو ولي العهد وتقع ضمن اختصاص الإدارة.

- عمل على المساهمة في مشروع تطوير الإدارة بديوان سمو ولي العهد، والمساهمة في مشاريع تطوير كل من الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد، ومؤسسة الأمير سلمان الخيرية ووزارة الدفاع.

- عمل مدير مشروع تصميم نظام الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام لأكبر البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ومدير مشروع تصميم نظام الحوكمة وإنشاء إدارة المراجعة الداخلية لإحدى كبريات شركات الدواجن العاملة بالمملكة ، ومدير مشروع تصميم ومراقبة أداء دليل السلوكيات الوظيفية وأخلاق العمل ، ومدير مشروع تقييم ممارسات الحوكمة لإحدى شركات أنظمة المدفوعات البنكية والبطاقات الائتمانية العاملة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.