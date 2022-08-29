دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت وزارة الأوقاف المصرية توضيحًا بشان تصريحات وزير الأوقاف حول دعاء "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين" مشيرة إلى أن الوزير قصد أن التعميم في الدعاء أفضل من التخصيص ولم يقل إن هذا الدعاء خاطئ، لافتًة إلى أن التوضيح توجب نتيجة تسرع البعض بنشر الخبر بغير سياقه الصحيح وركوب البعض لـ"الترند".

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "بشأن ما نشر على بعض مواقع التواصل منسوبًا إلى وزير الأوقاف من أن الدعاء بقولنا: "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين قول خاطئ"، هذا تحريف وافتئات وخروج بالكلام عن سياقه".

وتابعت الوزارة في بيانها بالقول: "وأن الحديث كان تحديدًا عن تعميم الدعاء بالخير والشفاء والأمن والأمان للجميع، وأن التعميم أفضل وأولى من التخصيص، وينبغي أن تكون نفوسنا ممتلئة بحب الخير، والحرص على مشاعر جميع الخلق"، وأردفت: "وماذا لو كان المتحدث يتحدث في بلد يموج بأطياف وأصحاب ديانات متعددة، لماذا لا يراعي كل منَّا مشاعر الآخر ويدعو بالخير والشفاء للجميع"، حسب قولها.

وأضافت الأوقاف المصرية بالقول: "وقد قامت العديد من المواقع التي نشرت الخبر أو تناقلته عمن نشره بتعديل الخبر وفق سياقه الصحيح، غير أن بعض من يتسرعون ولا يتحققون من صحة ما ينشر، ولا من دقته، ولا ممن صدر عنه الخبر، ويحاولون ركوب الترند يسرعون أو يسرفون في التفنيد دون تثبت أو تحرٍ أو علم، لذا لزم التوضيح، والتأكيد على ضرورة التثبت، وأخذ الأخبار والأقوال من مظانها الصحيحة، دون تناقل أخبار أو عبارة أو جملة لم تصدر أصلًا عن قائلها، مع تأكيدنا أننا نحث الجميع على تعميم الدعاء بالخير، وأن التعميم في الدعاء بالخير أولى وأفضل، وأطيب للقلوب والنفوس، والحفاظ على مشاعر الآخرين من التخصيص"، على حد قوله.