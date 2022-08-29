الرئيس الإيراني: عودة العلاقات مع السعودية ممكنة إذا نفذت تعهداتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، على أهمية الحوار بين إيران ودول المنطقة، مصرحا بأن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية يمكن أن تعود إذا نفذت الرياض "بعض النقاط التي تعهدت بها" خلال محادثات بغداد، على حد تعبيره.

وقال الرئيس الإيراني، في مؤتمر صحفي، إن "سياستنا في تعزيز العلاقات مع دول الجوار، مستمرة ويجب مواصلة المحادثات والحوار في المنطقة، وتحول العلاقات الثنائية بين إيران وباقي الدول إلى علاقات إقليمية".

وأضاف رئيسي: "شهدنا زيادة بمقدار 5 أضعاف في مستوى التفاعل مع دول المنطقة، وأكدنا ضرورة الحوار مع هذه الدول بعيدا عن التدخل الأجنبي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وعن المحادثات بين إيران والسعودية، قال رئيسي: "أجرينا 5 جولات من المحادثات مع السعودية، وإذا التزمت الاخيرة بتعهداتها ستتعزز العلاقات الثنائية". وأضاف أن "عودة العلاقات مع السعودية ممكنة إذا نفذت الرياض بعض النقاط التي تعهدت بها خلال محادثات بغداد"، بحسب ما نقلته "إرنا"، دون توضيح تلك النقاط أو التعهدات.

وحول الأزمة اليمنية، قال رئيسي إن إيران تدعم أي وقف إطلاق نار يضمن أمن اليمن ومصالح شعبه. وأضاف: "أقدم التحية والسلام للشعب اليمني الصامد الذي يواجه العدوان، وإننا ندعم أي وقف لإطلاق النار يضمن أمن اليمن ومصالح شعبه ويسمح له بأن يقرر مصيره".