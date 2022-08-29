الكويت تحث مواطنيها على مغادرة العراق.. وإيران تطالب بالامتناع عن التنقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حثت السفارة الكويتية في بغداد رعاياها الموجودين في العراق على المغادرة، كما طالبت بتأجيل السفر إلى العراق، فيما طالبت السفارة الإيرانية رعاياها بالامتناع عن التنقل في العراق.

وأهابت سفارة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق تأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا. وحثت السفارة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته والتواصل معها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

في غضون ذلك، قالت السفارة الإيرانية في بغداد، عبر حسابها على تويتر، إنها "تطلب من جميع الزوار والمواطنين الإيرانيين المتواجدين في مدن العتبات المقدسة منها كربلاء المعلى والنجف الأشرف، الامتناع عن التنقل والسفر خاصة إلى بغداد والكاظمية والسامراء حتى إشعار آخر بسبب حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق".

وتصاعدت الاحتجاجات في العاصمة بغداد، الاثنين، إلى مواجهات دموية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في المنطقة الخضراء، واقتحم متظاهرون القصر الجمهوري، مقر اجتماعات الحكومة، وذلك بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي اعتزال العمل السياسي.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن فرض حظر كامل للتجوال في العاصمة بغداد، ابتداءً من الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، ثم لحقها إعلان حظر التجوال في كل أنحاء العراق اعتبارا من الساعة السابعة مساء.

ويشهد العراق مواجهة متصاعدة بين أنصار التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و"الإطار التنسيقي" وهو تجمع أحزاب شيعية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي. وعرقلت الخلافات السياسية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وتصاعدت الأزمة مع اقتحام أنصار الصدر لمبنى البرلمان في نهاية يوليو/ تموز الماضي، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بينما نظم أنصار الإطار التنسيقي اعتصامات في المنطقة الخضراء التي تضم هيئات حكومية ومقرات دبلوماسية أجنبية، مطالبين بتشكيل الحكومة أولا قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.