دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين إيران والسعودية يخدم أمن المنطقة، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي استضافت بلاده جولات المحادثات بين طهران والرياض.

وثمّن رئيسي جهود الحكومة العراقية في الشؤون الإقليمية، وقال إن "مبادرات العراق وإجراءاته لتحسين أجواء التعاون بين دول المنطقة دون التدخل الأجنبي ستكون مؤثرة في تعزيز التضامن الإقليمي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الثلاثاء.

واعتبر رئيسي أن الجولات الخمس للمحادثات بين إيران والسعودية بوساطة العراق "كانت مفيدة". وقال الرئيس الإيراني إنه "مع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل".

وذكرت "إرنا" أن وزير الخارجية العراقي "أكد استمرار دور الحكومة العراقية في سياق تحسين العلاقات بين إيران والسعودية وقدم عرضا مفصلا في هذا الصدد".

وكان رئيسي قد صرح، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن العلاقات بين إيران والسعودية يمكن أن تعود إذا نفذت الرياض "بعض النقاط التي تعهدت بها" خلال محادثات بغداد.

وقال الرئيس الإيراني: "أجرينا 5 جولات من المحادثات مع السعودية، وإذا التزمت الأخيرة بتعهداتها ستتعزز العلاقات الثنائية". وأضاف أن "عودة العلاقات مع السعودية ممكنة إذا نفذت الرياض بعض النقاط التي تعهدت بها خلال محادثات بغداد".