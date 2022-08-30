دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، يُظهر قيام مجموعة من العراقيين بإحراق صورة تجمع بين قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، اللذين اغتالتهما أمريكا بغارة عبر طائرة مسيرة عام 2020.

وتداول مغردون ووسائل إعلام عدة مقطع فيديو يُظهر حرق صورة سليماني والمهندس في بغداد تزامنا مع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مناصري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وقوات من الحشد الشعبي.

وإضافة إلى هذا المقطع، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاحتماعي مقطع فيديو آخر يُظهر تمزيق إحدى صور سليماني في العراق أيضا.

وكان قد نزل مناصرو التيار الصدري إلى الشارع بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا، الإثنين، واشتبكوا مع قوى الأمن بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء، قبل أن يتطور الوضع إلى صراع مسلح عنيف بينهم.

يذكر أن سليماني والمهندس اغتيلا بغارة عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني من عام 2020.