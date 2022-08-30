دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، عن تعرض المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد إلى قصف بـ4 صواريخ أسفر عن أضرار في المجمع السكني.

وقالت الخلية عبر صفحتها على تويتر: "المنطقة الخضراء ببغداد تتعرض لقصف ب 4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما أدى إلى حدوث أضرار فيه، حيث كان مكان انطلاقها من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة".

وشهدت بعض مدن العراق ومنها العاصمة بغداد اشتباكات بين أنصار رجل الدين مقتدى الصدر، والقوى الأمنية في البداية قبل أن يتطور الأمر لاشتباكات مسلحة عنيفة بين أنصار التيار الصدري وأنصار الحشد الشعبي.

وكان قد اجتاح مؤيدو الصدر المنطقة الخضراء ووصلوا إلى القصر الجمهوري بعد إعلان رجل الدين الشيعي اعتزاله الحياة السياسية ببيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الإثنين.

يذكر أن المنطقة الخضراء في العراق تضم السفارة الأمريكية في بغداد والقصر الجمهوري وعددا من المواقع الحساسة.