الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي"وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، لاستمرار فرض حظر التجوال"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت عن فرض حظر كامل للتجوال في العاصمة بغداد، ابتداءً من الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، ثم لحقها إعلان حظر التجوال في كل أنحاء العراق اعتبارا من الساعة السابعة مساء.

وقرر الكاظمي، في وقت سابق الاثنين، تعليق جلسات مجلس الوزراء "حتى إشعار آخر"، إثر اقتحام "القصر الجمهوري"، مقر اجتماعات الحكومة، وذلك بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي اعتزال العمل السياسي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الكاظمي "وجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر"، مضيفا أن ذلك جاء "بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي".

ولاحقا، قرر مقتدى الصدر الإضراب عن الطعام "حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".

وذكر رئيس الكتلة "الصدرية" المستقيلة من البرلمان العراقي، حسن العذاري، عبر صفحته على فيسبوك، أن الصدر "أعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.. فإزالة الفاسدين لا تعطي أحدا مهما كان مسوغا لاستعمال العنف من جميع الأطراف".

وتصاعدت الاحتجاجات في العاصمة إلى مواجهات دموية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في المنطقة الخضراء، واقتحم متظاهرون القصر الجمهوري، مقر اجتماعات الحكومة، وذلك بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

ويشهد العراق مواجهة متصاعدة بين أنصار التيار الصدري بقيادة الصدر، و"الإطار التنسيقي" وهو تجمع أحزاب شيعية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي. وعرقلت الخلافات السياسية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وتصاعدت الأزمة مع اقتحام أنصار الصدر لمبنى البرلمان في نهاية يوليو/ تموز الماضي، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بينما نظم أنصار الإطار التنسيقي اعتصامات في المنطقة الخضراء التي تضم هيئات حكومية ومقرات دبلوماسية أجنبية، مطالبين بتشكيل الحكومة أولا قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.