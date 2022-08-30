دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، الثلاثاء، السلطات اللبنانية بضبط وتسليم مطلوب أمني للمملكة العربية السعودية وجه "تهديدات إرهابية" للسفارة السعودية في بيروت.

ودعا بخاري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الحكومة اللبناني إلى "القيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الأنشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة ودول الخليج والتي تهدد منظومة الأمن القومي العربي".

وقال: "في هذا الصدد نهيب بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة باستكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية، وضبطه وتسليمه للسلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، كونه مطلوبا أمنيا لديها". وأضاف: "لقد تقدمنا بمذكرة دبلوماسية رسمية إلى وزارة الخارجية اللبنانية استكمالا لهذه الإجراءات في هذا الشأن".

وكان وزير الداخلية اللبناني قد وجه الجهات الأمنية، الأسبوع الماضي، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتشار مقطع صوتي لشخص يتوعد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في لبنان، فيما ذكرت وزارة الداخلية اللبنانية أن المعلومات تشير إلى أن الرجل الذي ظهر صوته في المقطع "مطلوب" للسعودية بـ"جرائم تتعلق بالإرهاب" ويحمل الجنسية السعودية.

وعلى صعيد آخر، تطرق السفير السعودي إلى جهود مكافحة تهريب المخدرات وخاصة حبوب الكبتاغون من لبنان إلى المملكة، قائلا إن "جهود السعودية في مجال مكافحة آفة المخدرات تكشف حقيقة عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية حفاظا على أمن المجتمعات وحماية الإنسان".

وأضاف: "هنا أود أن أذكر إحصائية رسمية، فقد تجاوز إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهربي المخدرات، التي وللأسف الشديد كان مصدرها الجمهورية اللبنانية أو تمر عبرها، تجاوز 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر منذ 2015".

وأعرب بخاري عن تقديره "للجهود المبذولة من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الخاصة مثل شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي بتوجيه ومتابعة وزير الداخلية"، قائلا: "لقد لمسنا فعلا أن هناك عمليات نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة في مجال مكافحة المخدرات".

وأضاف السفير السعودي: "ندعو أيضا السلطات اللبنانية إلى المزيد لتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك في كافة مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المنظمة المرتبطة بها".