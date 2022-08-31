شرطة أبوظبي: سقوط طائرة شراعية قرب مسجد الشيخ زايد وإصابة شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شرطة أبوظبي أن عناصرها وفرق الدفاع المدني تعاملوا مع حادثة سقوط طائرة شراعية في المواقف الإضافية لمسجد الشيخ زايد، الأربعاء، مشيرة إلى أن الحادثة أسفرت عن تعرض شخص لإصابة بسيطة.

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حادث سقوط طائرة شراعية وقع مساء اليوم في المواقف الخارجية الإضافيه بمسجد الشيخ زايد، أدى إلى إصابة شخص بإصابة بسيطة".

وأكدت شرطة العاصمة الإماراتية على ضرورة "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".

ولم تكشف الشرطة مزيدا من التفاصيل حول أسباب الحادث وملابساته بعد.