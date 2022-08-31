شرطة أبوظبي: سقوط طائرة شراعية قرب مسجد الشيخ زايد وإصابة شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شرطة أبوظبي أن عناصرها وفرق الدفاع المدني تعاملوا مع حادثة سقوط طائرة شراعية في المواقف الإضافية لمسجد الشيخ زايد، الأربعاء، مشيرة إلى أن الحادثة أسفرت عن تعرض شخص لإصابة بسيطة.

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حادث سقوط طائرة شراعية وقع مساء اليوم في المواقف الخارجية الإضافيه بمسجد الشيخ زايد، أدى إلى إصابة شخص بإصابة بسيطة".

وأكدت شرطة العاصمة الإماراتية على ضرورة "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".

من جانبها، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن الحادث وقع نتيجة عطل فني.

وجاء سلسلة تغريدات نشترها الهيئة: "الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعلن عن سقوط طائرة مدنية صغيرة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير"، وأردفت قائلة: "وأكدت الهيئة بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحدث نتج عن عطل فني أثناء توجهها للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد".

وختمت الهيئة بالقول: "نتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية. هذا وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني مباشرة التحقيقات في أسباب الحادث وتبعاته"، حسب تعبيرها.