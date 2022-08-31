دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو لوزيرين لبنانيين وهما يقذفان الحجارة خلال جولة قرب الحدود مع إسرائيل، ما دفع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، للرد بالقول: "من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة".

وظهر وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، ووزير الدولة للشؤون الاجتماعية هكتور حجار، في مقطع الفيديو وهما يرميان الحجارة أثناء جولة ضمن حملة تحت اسم "كلنا للجنوب".

وأثار هذا المقطع ردود فعل واسعة على تويتر، إذ كتب أدرعي تعليقا عليه، قال فيه: "وقع هذا المشهد في الوقت الذي يعاني فيه لبنان واللبنانيون من انقطاع الكهرباء والحياة البائسة. بالفعل إنهم الوزراء المقاومين"، حسب تعبيره.

كما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في تغريدة سابقة: "مشهد لا يستحق سوى المثل العربي بنسخته اللبنانية: إن كان بيتك من قزاز ما ترمي الناس بالحجارة"، على حد قوله.

وكان قد أجرى وزراء لبنانيون زيارة إلى "معلم مليتا السياحي الجهادي" وكان في استقبالهم مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية المركزي في "حزب الله" علي ظاهر، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.