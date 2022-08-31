المطلوب للسعودية علي هاشم وفيديو تصريح سفير المملكة بلبنان يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما قاله السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري عن المطلوب علي هاشم بعد توجيه الأخير "تهديدات إرهابية" للسفارة في بيروت.

ودعا بخاري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الحكومة اللبناني إلى "القيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الأنشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة ودول الخليج والتي تهدد منظومة الأمن القومي العربي".

وقال: "في هذا الصدد نهيب بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة باستكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية، وضبطه وتسليمه للسلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، كونه مطلوبا أمنيا لديها". وأضاف: "لقد تقدمنا بمذكرة دبلوماسية رسمية إلى وزارة الخارجية اللبنانية استكمالا لهذه الإجراءات في هذا الشأن".

وكان وزير الداخلية اللبناني قد وجه الجهات الأمنية، الأسبوع الماضي، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتشار مقطع صوتي لشخص يتوعد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في لبنان، فيما ذكرت وزارة الداخلية اللبنانية أن المعلومات تشير إلى أن الرجل الذي ظهر صوته في المقطع "مطلوب" للسعودية بـ"جرائم تتعلق بالإرهاب" ويحمل الجنسية السعودية.