دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلات سابقة أجراها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وذلك في عيد ميلاده الـ37 والذي يصادف الـ31 من أغسطس/ اب.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو لتصريحات سابقة لولي العهد تعود للعام 2018 قال فيها: "إذا نجحنا في السنوات القادمة سوف تلتحق فينا الدول أكثر سوف تكون النهضة القادمة في العالم في الـ30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله، هذه حرب السعوديين وهذه حربي التي أخوضها شخصيا و لا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم.."

ولدى ولي العهد السعودي زوجة وأربعة أبناء اختاروا ممارسة حياتهم الطبيعية بعيدا عن الأضواء والضغط السياسي، وفقا لما صرح به ولي العهد ردا على سؤال إحدى الصحفيات في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العام 2018.

ووفقا للسيرة الذاتية لولي العهد المنشورة على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تقلد الأمير محمد بن سلمان عدة مناصب خلال مشواره المهني، كما أن له العديد من المبادرات والنشاطات الخيرية، وحصل على العديد من الجوائز.

وذكرت الوكالة أنه "وقبل البدء بممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة، عمل مستشارا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وانتقل الأمير محمد بن سلمان من هيئة الخبراء، وهو في المرتبة الحادية عشرة ليكون مستشاراً خاصاً لأمير منطقة الرياض، كما عمل أميناً عاماً لمركز الرياض للتنافسية، ومستشاراً خاصاً لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز".

وأضافت: "ثم انتقل الأمير محمد بن سلمان، من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة، ليعين مشرفاً على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد، وذلك بعيد تولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، وبتاريخ 20 / 4 / 1434هـ صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لديوان سمو ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير، بالإضافة الى أنه عضو في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية".

ولفتت أن للأمير محمد بن سلمان "نشاطات خيرية ومبادرات اجتماعية متعددة، حيث تأثر بعمل والده الأمير سلمان بن عبدالعزيز في المجال غير الربحي، وأسس الأمير محمد مؤسسة خيرية تحمل اسمه وهي مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" التي يرأس مجلس إدارتها، والهادفة إلى دعم تطوير المشاريع الناشئة والتشجيع على الإبداع في المجتمع السعودي".