السعودية.. فيديو أحداث دار أيتام خميس مشيط يثير ضجة والسلطات ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من حادثة وقعت داخل دار للأيتام في خميس مشيط الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي أعادت نشره صحيفة المناطق السعودية، دخول عدد من الأشخاص الملثمين وعدد من رجال الأمن إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير.

من جهتها أوضحت إمارة منطقة عسير، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص".

وتصدر وسم "أيتام خميس مشيط" أبرز المواضيع التي تفاعل عليها السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صباح الأربعاء، في الوقت الذي لم تقدم فيه إمارة عسير تفاصيل إضافية عن الحادثة.