مصر.. تداول صور فتاة تخلع ملابسها بمكاملة فيديو مع شاب والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن صورا لفتاة تخلع بعضا من ملابسها خلال مكالمة فيديو مع شاب وانتشار صورة له عاريا الأمر الذي اثار تفاعلا.

وعقّبت وزارة الداخلية المصرية على ما يتم تداوله ببيان قالت فيه: "أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وكذا تحديد هوية الفتاة المشار إليها (مقيمة بذات العنوان)".

وتابعت: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحب الحساب وبمواجهته قرر بوجود علاقة بينه وبين الفتاة المشار إليها وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها ذلك وقيام نجل عم الفتاة (سائق توك توك) باستدراجه لمحل سكنه والتعدي عليه بالضرب ’دون إصابات‘ وتصويره بدون ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو، مما أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها انتقاما منه".

وأضافت: "وأمكن ضبط (نجل عم الفتاة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وباستدعاء الفتاة المذكورة أيدت ما سبق واتهمت المشكو في حقه بالتشهير بها.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".