إيران تعرض روايتها عما جرى باحتجاز سفينة أمريكية "غير مأهولة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الحرس الثوري الإيراني بيانا تطرق فيه لما وصفه بتفاصيل باحتجاز وإطلاق قطعة بحرية غير مأهولة تابعة للقوة البحرية الأمريكية في الخليج.

وقال الحرس الثوري في بيانه: "بعد الادعاء المثير للسخرية لقائد القيادة المركزية الاميركية الإرهابية (سنتكوم) بأن بحرية الحرس الثوري حاولت الاستيلاء على سفينة أمريكية غير مأهولة في الخليج الفارسي واتهام حراس الأمن والمصالح الوطنية لبلدنا في هذه المنطقة الاستراتيجية بزعزعة الاستقرار وممارسة أنشطة غير قانونية وغير مهنية، والذي (الاتهام) أعيد نشره من قبل وسائل الإعلام التابعة لإمبراطورية الهيمنة والصهيونية؛ لذا ومن أجل اطلاع الرأي العام، نعلن بانه في يوم الثلاثاء (30 اب/اغسطس) تم التحكم بقطعة بحرية اميركية غير مأهولة كانت قد قُطِعت اتصالاتها الملاحية، ومن ثم جرى قطرها بواسطة سفينة اسناد تابعة لبحرية الحرس الثوري في الخليج الفارسي للحيلولة دون ان يصبح طريق مرور السفن التجارية وناقلات النفط غير آمن".

وأضاف الحرس الثوري في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "التحرك السريع والذكي لبحرية الحرس الثوري في التحكم بالقطعة البحرية المذكورة وقطرها كان بهدف تأمين طريق الشحن ومنع وقوع حوادث محتملة، وقعت عدة حالات منها بالمنطقة في الأسابيع الأخيرة".

وتابع: "بعد إجراء التحقيقات وتأكيد خطأ الأمريكيين والاطمئنان الى عدم وجود تهديد لأمن إيران الإسلامية ومصالحها القومية، تم توجيه التحذيرات اللازمة إلى البحرية الأمريكية بعدم تكرار مثل هذه المواقف والسلوكيات غير القانونية وتم الإفراج عن القطعة البحرية المذكورة بقرار من قائد سفينة الإسناد البحري للحرس الثوري. ومثلما تم التأكيد عليه مرارا، فإن وجود القوات الإرهابية لجيش الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج الفارسي عرّض للخطر على الدوام استقرار وأمن هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية".