دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انهالت التعليقات والردود حول أحداث دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير "أيتام خميس مشيط"، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة السعودية وعلى لسان مصدر مسؤول قد عقبت ببيان قالت فيه: "بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية ’مقاطع فيديو‘ تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فإن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق".

وتابعت النيابة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "كما صرح المصدر أنه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة".

وشدد المصدر وفقا للبيان على "حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين".

من جهتها نشرت هيئة حقوق الإنسان السعودية بيانا قالت فيه إنها "تتابع باهتمام بالغ الحادثة التي وقعت في دار التربية الاجتماعية في محافظة خميس مشيط حيث شكلت فريقا لهذا الغرض.."

وأكدت الهيئة في بيانها أنها "تعمل بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة على معالجة كافة ما رصد من ملاحظات".