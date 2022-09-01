السعودية.. محامي يتطوع لتمثيل أيتام خميس مشيط قضائيا ومغرد يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر التحقيقات التي أعلنت عنها السلطات السعودية حول أحداث دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير في مقاطع فيديو أثارت تفاعلا واسعا وتصدر لوسم "أيتام خميس مشيط".

ومن ضمن التفاعل على الأحداث، نشر صاحب حساب المحامي خالد بن علي جلي، تغريدة قال فيها: "من منطلق المسؤولية المهنية ولحساسية الواقعة أعلن عن تطوعي لتمثيل منسوبات دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط وتحملي للمصاريف اللازمة للمطالبة بحقهن الخاص في هذه الواقعة مع ثقتنا في جهود الجهات الموقرة كإمارة عسير والنيابة العامة لإجراء تحقيق عادل وشفاف والله الموفق"، مستشهدا بوسم "ايتام خميس مشيط".

من جهته رد المغرد GASSAN قائلا: "الدولة السعودية اللي كانت للفتيات الام والاب، واللي قدرت ترعاهن من ولادة ومستشفى وصحة وتعليم وسكن واكل، وشرب ولبس وترفيه.. الخ قادرة بعون الله على صونهن وحمايتهن واخذ حقهن وتوفير كل ما من شانه الحفاظ على سلامتهن.."

وكانت النيابة العامة السعودية وعلى لسان مصدر مسؤول قد عقبت ببيان قالت فيه: "بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية ’مقاطع فيديو‘ تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فإن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق"، مشددة على "حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين".